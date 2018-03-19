” طه ” يكشف المخطط القطري الإيراني لإفساد زيارة ولي العهد لأمريكا

طلال الضوي(صدى):

كشف الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية أمجد طه، اليوم الاثنين، عن المخطط القطري الإيراني لإفساد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا والمقررة غدًا الثلاثاء.

وأكد ” طه ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن النظام القطري بمساعدة أفراد قريبين من نظام إيران في نيويورك قام بتجنيد 750 أمريكي الجنسية ومكسيكيون ولبنانيون من المرتزقة وبائعات الهوى؛ للتظاهر أمام البيت الأبيض تزامنًا مع الزيارة.

يُذكر أن سمو ولي العهد يتجه غدًا الثلاثاء، إلى نيويورك ويلتقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض عقب وصوله إلى الولايات المتحدة؛ لمناقشة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.