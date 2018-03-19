هنيدي يعلق على أنباء تدخله لإنهاء أزمة عبد الله السعيد بطريقة ساخرة

ماجد محمد(صدى):

رد الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم الأثنين، على الأنباء التي تفيد توسطه في أزمة لاعب الأهلي المصري عبد الله السعيد؛ لمقابلة رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ.

وجاء رد ” هنيدي ” كعادته كوميديًا ساخرًا، حيث غرد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا: ” أبعدوني والنبي يا جدعان عن مشكلة عبد الله السعيد.. أنا ولا أدخلت في الصفقة ولا أتوسطت ولا اتصلت بحد يوميها .. ثم اني ماكنش عندي رصيد يوميها أساسا “.

يجدر الإشارة إلى أن لاعب الأهلي المصري عبد الله السعيد كان يرفض التجديد للنادي الأهلي حتى يتم زيادة راتبه، وتدخل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ؛ لإنهاء أزمة تجديد التعاقد.