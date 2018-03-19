الوليد بن طلال يكشف أكاذيب قطر.. ويؤكد: أنا مع حملة الفساد
كشف رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، أكاذيب النظام القطري وقناة الجزيرة الإرهابية حول فترة احتجازه في فندق ” الريتز كارلتون ” بالرياض، ونشر شائعات تعذيبه ومصادرة أملاكه.
ونفى الأمير الوليد بن طلال شائعة تعذيبه، مؤكدًا أنه مع حملة الفساد التي شنها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في المملكة.
وقال الأمير ” للأسف انا كنت من ضمن تلك المجموعة ولحسن الحظ انتهى الأمر وحياتي عادت إلى وضعها الطبيعي، انا لست من النوع الذي يقول أسامح ولكن لا أنسى.. انا أسامح وانسى أيضًا “.
وكان الأمير الوليد بن طلال توعد لمروجي الشائعات حول المملكة وشركة المملكة القابضة في وسائل الإعلام القطرية والعالمية بالرد عليهم وكشف أكاذيبهم.
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بعد ترويج #النظام_القطري_الصهيوني عبر مرتزقته في قناة #الخنزيرة عن شائعة تعذيبه ومصادرة أملاكه !!
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.#الوليد_بن_طلال في لقاء جديد له يصرح :
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أنا مع حملة مكافحة الفساد التي حصلت في السعودية وللأسف انا كنت من ضمن تلك المجموعة و لحسن الحظ انتهى الأمر وحياتي عادة إلى وضعها الطبيعي. pic.twitter.com/QC2m2CScgs
— الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) March 19, 2018
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