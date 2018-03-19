الوليد بن طلال يكشف أكاذيب قطر.. ويؤكد: أنا مع حملة الفساد

طلال الضوي(صدى):

كشف رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، أكاذيب النظام القطري وقناة الجزيرة الإرهابية حول فترة احتجازه في فندق ” الريتز كارلتون ” بالرياض، ونشر شائعات تعذيبه ومصادرة أملاكه.

ونفى الأمير الوليد بن طلال شائعة تعذيبه، مؤكدًا أنه مع حملة الفساد التي شنها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد في المملكة.

وقال الأمير ” للأسف انا كنت من ضمن تلك المجموعة ولحسن الحظ انتهى الأمر وحياتي عادت إلى وضعها الطبيعي، انا لست من النوع الذي يقول أسامح ولكن لا أنسى.. انا أسامح وانسى أيضًا “.

وكان الأمير الوليد بن طلال توعد لمروجي الشائعات حول المملكة وشركة المملكة القابضة في وسائل الإعلام القطرية والعالمية بالرد عليهم وكشف أكاذيبهم.

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