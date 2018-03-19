بالفيديو.. تسريبات مياه في التوصيلات الكهربائية بإسكان ” الخارش “

تركي السالم(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو يظهر فيه تسريبات مياه من خلال التوصيلات الكهربائية.

وتهدد هذه التسريبات، طالبات ومنسوبات أحد المجمعات التعليمية، بإسكان ” الخارش ” ، في محافظة صامطة، التابع لإدارة تعليم جازان.