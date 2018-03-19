بالفيديو.. تسريبات مياه في التوصيلات الكهربائية بإسكان ” الخارش “
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، فيديو يظهر فيه تسريبات مياه من خلال التوصيلات الكهربائية.
وتهدد هذه التسريبات، طالبات ومنسوبات أحد المجمعات التعليمية، بإسكان ” الخارش ” ، في محافظة صامطة، التابع لإدارة تعليم جازان.
#فيديو متداول | تسريبات مياه من خلال التوصيلات الكهربائية تهدد طالبات ومنسوبات أحد المجمعات التعليمية بإسكان الخارش في محافظة #صامطة التابع لإدارة تعليم #جازان .
.#السعودية pic.twitter.com/eYmK8hiIl7
— هاشتاق الخليج العربي (@HashAGCC) March 19, 2018
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