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اكتشاف مخزون هائل من الغاز بدولة خليجية

اكتشاف مخزون هائل من الغاز بدولة خليجية
عادل الحربي(صدى):

قامت شركة ” تنمية نفط عمان ” الحكومية ، اليوم الاثنين، بالإعلان عن اكتشاف مخزون ضخم من الغاز، شمال سلطنة عُمان، حيث تقدر احتياطات المنطقة المكتشفة بنحو ” 4 تريليونات قدم مكعبة ” من الغاز، بالإضافة لنحو 112 مليون برميل من المكثفات.

جاء ذلك في تصريحات لـ  ” راؤول ريستوشي ” ، المدير العام لشركة تنمية نفط عمان، خلال المؤتمر السنوي لوزارة النفط والغاز العمانية، الذي يستعرض تطورات قطاعي النفط والغاز في السلطنة.

وأكد ” ريستوشي ” ، أن الاكتشاف سيدعم نمو اقتصاد سلطنة عمان، وسيساعد على الوفاء بالطلب المتنامي على الغاز من المستهلكين، سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية.

 


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