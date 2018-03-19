اكتشاف مخزون هائل من الغاز بدولة خليجية

عادل الحربي(صدى):

قامت شركة ” تنمية نفط عمان ” الحكومية ، اليوم الاثنين، بالإعلان عن اكتشاف مخزون ضخم من الغاز، شمال سلطنة عُمان، حيث تقدر احتياطات المنطقة المكتشفة بنحو ” 4 تريليونات قدم مكعبة ” من الغاز، بالإضافة لنحو 112 مليون برميل من المكثفات.

جاء ذلك في تصريحات لـ ” راؤول ريستوشي ” ، المدير العام لشركة تنمية نفط عمان، خلال المؤتمر السنوي لوزارة النفط والغاز العمانية، الذي يستعرض تطورات قطاعي النفط والغاز في السلطنة.

وأكد ” ريستوشي ” ، أن الاكتشاف سيدعم نمو اقتصاد سلطنة عمان، وسيساعد على الوفاء بالطلب المتنامي على الغاز من المستهلكين، سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية.