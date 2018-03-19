بالفيديو.. مواصفات وأسعار ” كاديلاك XT4 ” موديل 2019

عادل الحربي(صدى):

مبيعات كاديلاك انهارت من 235,002 وحدة في 2005 إلى 156,440 وحدة خلال العام الماضي، ويرجع هذا إلى عدة عوامل بينها افتقاد صانعة السيارات الأمريكية إلى سيارات الكروس أوفر.

الكروس أوفر الوحيدة التي تقدمها كاديلاك هي XT5، وهي مسؤولة عن غالبية مبيعات العلامة التجارية في الولايات المتحدة، وخلال العام السابق وحده استطاعت الشركة بيع 68,312 وحدة منها، ما يعني تفوقها على ATS وCTS وCT6 وكذلك XTS مجتمعين.

كاديلاك على علم بهكذا مشكلة جيداً، لذا فهي تخطط لإغلاق فجوة الكروس أوفر باستخدام XT4 الجديدة كلياً والمقرر إزالة الستار عنها رسمياً في 28 مارس بمعرض نيويورك للسيارات 2018.

الخارجية

كاديلاك لم تُعطنا سوى لمحات طفيفة على الموديل تكفي بأن نقول بأنه سيستوحى من XT5، حيث سيأتي بواجهة أمامية مألوفة مع شبك أمامي مهيب تحيط به مصابيح أمامية LED عمودية الشكل، كما ستحظى الكروس أوفر بفتحات تهوية مثلثة الشكل وغطاء محرك مجعد.

الزجاج الخلفي سيُحاكي XT5 ولكن الموديل الأصغر سوف يحظى بجوانب مُنزوية وخطوط شخصية أكثر حدة، كما ستحظى XT4 أيضاً بمرايا جانبية مرتفع موقعها، مصابيح خلفية LED على شكل L وشارات كاديلاك على الرفارف الأمامية.

الداخلية

ستحاول كاديلاك إصلاح مشاكل داخلياتها والتي كان يشتكي منها المستهلكون، وبذلك ستتبنى تغييرات بالتصميم ومواد عالية الرقي ونظام معلومات وترفيه بشاشة بحجم تابلت، أزرار مادية للتحكم بالمناخ، المقاعد المبردة والمدفئة، بالإضافة إلى ذلك ستُضاف نقطة NFC لتسهيل اقتران السيارة ببلوتوث الهاتف الذكي.

مولدات الطاقة

صحيح أن كاديلاك كانت متكمتة على التفاصيل، إلا أن رئيسها يوهان دي نيشن صرح في معرض جنيف للسيارات 2017 بأن XT4 ستقدم “سلسلة محركات جديدة كلياً عالية الكفاءة والقوة”.

التكهنات اقترحت بأن الفئة الأقل تكلفة للموديل ستستمد طاقتها من محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 275 حصان، على أن يتصل المحرك بجير أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع رباعي اختياري.

ماذا أيضاً؟

دي نيشن اقترح أيضاً بأن علينا توقع مزيد من موديلات V وV سبورت في المستقبل، وأن XT4 مرشحة محتملة لذلك.. لا شيء رسمي بعد ولكن مرسيدس وأودي وبي إم دبليو يوفرون نسخ عالية الأداء من موديلات الكروس أوفر ويحققون أرباحاً قوية منها.

في حين أن وصول XT4-V أو XT4 V سبورت غير مؤكد، إلا أن توفير نسخة هايبرد بالقابس هو أمر لا جدال فيه، حيث أن الموديل الصديق بالبيئة ظهر أكثر من مرة أثناء الاختبارات، ومفترض أن سيقدم للسائقين خيار السفر على الكهرباء بالمسافات القصيرة.

سوف يتم بناء XT4 في مصنع فايرفاكس في كانساس سيتي بولاية ميزوري، وقد اقترحت التقارير بأن الموديل سوف يستخدم “أساسات متشابهة” لشيفروليه ماليبو، وإذا كانت المصادر صحيحة فذلك يعني بأن كروس أوفر كاديلاك الجديدة غالباً ما ستستند على نسخة قصيرة من منصة C1XX التي تستند عليها موديلات مثل XT5 وجمس أكاديا.

السعر وموعد الطرح

سيتم الإعلان عن السعر قبل طرح الموديل بوقت قصير، لكن تتوقع وسائل الإعلام الأمريكية أن تبدأ XT4 بحدود 30,000$ (112,500 ريال)، على أن تصل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي نهاية الربع الأول من العام المقبل.