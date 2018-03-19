بالفيديو.. طالبات يخاطرن بحياتهن ويعبرن الطريق أمام جامعة الإمام

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، يحاولن عبور الطريق للوصول إلى الجامعة في مخاطرة بحياتهن.

وناشد مغردون المسؤولين، بإنشاء جسر للمشاة أمام بوابات الجامعة، تسهيلًا على الطالبات وحماية لأرواحهن، وذلك عقب حادث دهس طالبة كانت تحاول العبور لدخول الجامعة، يوم أمس الأحد.

ومن الجدير بالذكر، إنه أكد المتحدث باسم الجامعة أحمد الركبان، أن الجامعة طالبت الجهات المعنية مرارًا بوضع مطبات صناعية أمام بواباتها وإنشاء جسر للمشاة، لافتًا إلى أن الفتاة التي تعرضت لحادث أمس أمام الجامعة بصحة جيدة وإصابتها بسيطة.

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