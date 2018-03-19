مؤشر الأسهم يتراجع للجلسة الخامسة على التوالي.. و ” نمو ” يرتفع

عادل الحربي(صدى):

واصل مؤشر الأسهم تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي خلال جلسة، اليوم الاثنين، ليغلق منخفضًا بنسبة 0.2% عند مستوى 7711 نقطة، فاقدًا 17 نقطة.

وبلغت القيمة الإجمالية لتداولات اليوم نحو 4 مليار ريال، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 176 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة، ارتفعت خلالها أسهم 99 شركة، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وسجل سهم ” جبل عمر ” أدنى إغلاق له في نحو عام ونصف، حيث أغلق منخفضًا بنسبة 1% عند 50.30 ريال، وكانت أسهم شركات ” شركات الفخارية, الاتصالات, الخليج للتدريب, السعودي الفرنسي, والمستشفى السعودي الألماني ” الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وأنهت أسهم ” الاتصالات السعودية، المراعي، معادن، الأهلي التجاري، السعودي الفرنسي، المجموعة السعودية والمواساة ” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%.

وفي المقابل تصدر سهم ” الأنبيب السعودية ” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 19.66 ريال، وصعد سهم ” زين السعودية ” بنحو 3% عند 7.45 ريال، كما ارتفع سهم ” سلامة للتأمين ” بأكثر من 6% عند 27.30 ريال.

وكانت أسهم شركات ” أنابيب السعودية, سلامة, اللجين, أسيج, والجوف ” الأكثر ارتفاعًا, فيما كانت أسهم شركات ” دار الأركان, الإنماء، زين السعودية, كيان السعودية, والراجحي ” هي الأكثر نشاطًا بالكمية.

بينما أغلق مؤشر الأسهم الموازية ” نمو ” ، مرتفعًا 2.54 نقطة عند مستوى 3022.90 نقطة, وسط بتداولات بلغت قيمتها 800 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 53 ألف سهم تقاسمتها 83 صفقة.