أمير عسير يوجه بعودة عضو الإفتاء لخطب الجمعة فقط

أبها(صدى):

وجه أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمرًا لفرع وزارة الشئون المنطقة، يقضي بعودة عضو الإفتاء، لخطب الجمعة فقط، دون غيرها من مناشط دعوية، ومحاضرات وما يندرج تحتها

وجاء ذلك ردًا على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الإلكترونية، حول رفع الحظر عن المناشط الدعوية، لعضو الإفتاء في المنطقة الشيخ سعد الحجري.

وفي هذا السياق، قال المشرف العام على الشؤون الإعلامية، المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، سعد بن عبدالله آل ثابت، أن توجيه الأمير فيصل بن خالد، واضح وصريح، وأن ماتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الإلكترونية، لم يكن دقيقًا، ولايستند على شيء رسمي.

وأشار ” آل ثابت ” ، إلى أن هذا الإجراء؛ يهدف للحد من استغلال المنابر والمناشط الدعوية؛ لطرح أراء ووجهات نظر؛ تسبب الجدل بين فئات المجتمع، ولاتخدم المصلحة الوطني.