أزمة جديدة تواجه العميد.. 11 مدربا يقدمون شكوى ضد الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن نادي الاتحاد يعاني من أزمة جديدة؛ على خلفية تهديد 11 مدربًا للإدارة، بسبب مستحقاتهم المالية .

وقالت مصادر، إن هناك عدد من المدربين المحليين الذين عملوا في الفئات السنية خلال الفترة الماضية في نادي الاتحاد، قاموا بتقديم شكوى إلى الهيئة العامة للرياضة، ضد العميد.

وفي هذا السياق قال مروان بصاص المدرب في فئة البراعم والمشرف على الفئات السنية في نادي الاتحاد، إن عبد الله شرف عضو شرف النادي والمفاوض الاتحادي في عهد الإدارة السابقة ” ضحك عليهم ” ، بعد أن وقع معهم على باقي مستحقات ورواتب أكثر من 11 مدربًا في النادي على استمارة تؤكد وعده.

وأوضح ” بصاص ” : ” تفاجأنا بأن شرف سحب علينا وحذف كل الحسابات الخاصة بنا من جهاز الكمبيوتر، حتى لا نستطيع المطالبة بحقوقنا “.

وتابع : ” كيف دخل أشرف إلى النادي في عهد الإدارة السابقة ووقع مع المدربين، من دون أن يحمل أي صفة “.

وفي الصدد ذاته رد ” أشرف ” على اتهامات ” بصاص ” قائلًا: ” تم عمل مخالصة مالية مع مروان بصاص وعدد من المدربين السعوديين، على أن يتم منحهم %60 من مستحقاتهم، ويتم التنازل عن %40 من المبلغ المستحق “.

وتحدى ” أشرف ” مروان بصاص بأن يثبت هو ومن معه أن يكون لديهم ريال واحد مستحقًّا لهم على النادي خلال تلك الفترة، حسبما ذكر.