السبب وراء طلب تحديد نوع السكن في تسجيل الرغبات بـ ” حساب المواطن “

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أسباب طلب إدخال بيانات السكن من حيث نوعه سواء أكان إيجاراً أو تمليكاً، وذلك أثناء عملية تسجيل الرغبات.

وردَّ حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على موقع ” تويتر ” ، على سؤال لأحد المتابعين بشأن أهمية بيانات السكن في عملية التسجيل.

وقال الحساب : ” بيانات السكن هي جزء من البيانات التي تتطلبها سياسة البرنامج ” ، مضيفاً : ” شروط الأهلية للحصول على الدعم هي الجنسية السعودية، معيار الإقامة، وتوافق بيانات المفصح عنها مع الجهات الأخرى ” .

وتابع : ” يتأثر استحقاق الدعم في حساب المواطن وقيمته، بتجاوز الدخل الشهري للحد المانع، وعدم الإفصاح عن الدخل أو مصدره الصحيح، وكذلك عدم أهلية أحد التابعين ” .