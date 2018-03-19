باحثون: الفتيات البالغات مبكرا أكثر عرضة لزيادة الوزن

لندن(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الفتيات اللاتي يبدأن سن البلوغ فى وقت مبكر من المرجح أن يصبن بالبدانة عند بلوغهن سن الرشد.

وأوضح الباحثون من كلية إمبيريال فى لندن، أن النتائج التى توصلوا إليها تعزز الأدلة الموجودة على وجود صلة بين بداية سن البلوغ وكتلة جسم المرأة فى مرحلة البلوغ.

وقد أثبتت الدراسات السابقة وجود صلة بين البدانة والبلوغ، مع زيادة وزن الجسم المعروف بأنه عامل خطر للفتيات اللاتي بدأن في سن البلوغ في وقت سابق.

وأظهر هذا البحث الأخير أن البلوغ المبكر هو نفسه عامل خطر لزيادة الوزن، حيث إن الهرمونات يحدث لها اضطراب، وكلما زاد هرمون الأنوثة ” البروجيستين ” ارتفع الوزن.

وقالت الدكتورة ” ديبندر جيل ” ، من كلية الصحة العامة في ويلكوم ترست ومؤلفة أول فى الدراسة: ” أظهرت دراسات سابقة وجود ارتباط ، لكننا لم نكن نعرف ما إذا كان البلوغ المبكر يسبب البدانة فى سن البلوغ “.

وأضاف الباحثون أن الهرمونات مسؤولة عن كل شيء فى الجسم، حيث تتحكم فى الإجهاد والشهية والخصوبة والشهوة الجنسية والمزاج وفرص الإصابة بالأمراض أيضاً.