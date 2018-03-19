سفير المملكة لدى الأردن يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب 

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في مكتبه يوم أمس، النائب الاول لرئيس مجلس النواب الأردني خميس عطية.

وأشار سموه خلال اللقاء الودي إلى عمق العلاقة التاريخية والأخوية المتجذرة التي تجمع المملكتين والتي تعتبر نموذجاً متميزاً يقتدى به، وأن الفضل يعود للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، واللتان تسيران على نهج قويم يخدم مصالح الامتين العربية والإسلامية.

ومن جانبه أشار النائب عطية إلى أهمية توطيد أواصر العلاقة المتميزة بين المملكتين الشقيقتين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كذلك.

وأعرب عطيه باسمه وباسم زملائه النواب عن شكره لمواقف المملكة العربية السعودية وتقديره لسياسة المملكة التي تعمل بمقتضيات المصالح العليا للشعوب العربية كافة.