أكراد عفرين: شمال سوريا كله في خطر .. و200 ألف نازح بلا مأوى

دمشق(صدى):

أعلنت عضو الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين، هيفي مصطفى، عن فرار ما يزيد عن 200 ألف شخص من المدينة، جراء العدوان العسكري الذي يشنه الجيش التركي عليها.

وأكدت ” مصطفى ” ، أن الفارين يعيشون بلا مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء والماء، مشيرة إلى أن أصحاب السيارات ينامون في سياراتهم ومن لا يملكون سيارات ينامون أسفل الأشجار مع أبنائهم.

ولفتت إلى أن المدنيين الباقين في عفرين يواجهون تهديدات من الجماعات المدعومة من تركيا.

من جانبه، أكد القيادي الكردي آلدار خليل، أن العدوان التركي على عفرين يمثل ” احتلال ” يهدد باقي أرجاء شمال سوريا، مهاجماً تركيا بسبب العملية العسكرية ولرفع علمها في عفرين السورية.

وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى إلى نشر نفوذه في سوريا كسبيل لاستعادة النفوذ السابق للإمبراطورية العثمانية، قائلاً : ” شمال سوريا بأسره في خطر ” .