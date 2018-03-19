أمير الشمالية: أهمية تشجيع المرأة على الإبداع والتميز في كافة المجالات 

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة حسن بن علي الجاسر, ونائبة الرئيس هناء بنت عبدالمحسن الزهير.

وأكد سموه أهمية تشجيع المرأة السعودية على الإبداع والتميز في المجالات التي تناسبها كافة, وتحفيزها على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، مؤكداً أن هذا الدور يحتاج إلى مزيدٍ من الدعم لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع, وتشجيع المرأة على الإبداع والتميز في المجالات التي تتناسب معها.

وأشاد سمو أمير الحدود الشمالية بالدور الحيوي الذي يؤديه صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز نحو تمكين المرأة، ودعمها، لتكون عنصراً فاعلاً في التنمية، ومشاركاً في كل ما من شأنه خدمة المجتمع بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.