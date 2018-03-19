فاسكيز: نقدم الأفضل عندما يبدع الدون

نواف السالم(صدى):

رصد لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد، الفارق بين فريقه في الوقت الحالي، ومنذ بداية الموسم الجاري.

وقال ” فاسكيز ” ، الفارق هو عودة الشغف لتسجيل الأهداف، مضيفًا : ” لدينا الآن هذا النوع من الشغف لتسجيل الاهداف، الشيء الذي إفتقدناه في بداية الموسم “.

وأضاف : ” أعيش حالياً أجمل أيام مسيرتي في ريال مدريد منذ قدومي إلى هنا ” ، متابعًا : ” ريال مدريد يقدم أفضل ما لديه عندما يخرج رونالدو ما لديه بشكل رائع “.

وفاز الملكي أمس أمام غيرونا في إطار الدوري الإسباني بسداسية مقابل استقبالهم 3 أهداف.