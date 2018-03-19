الإطاحة بخليجي ” يرقم ” فتاه أمريكية

واشنطن(صدى):

استغاثت فتاة أمريكية، في ولاية أوريجون بأمريكا، من سيارة تلاحقها عند خروجها هي وصديقاتها من إحدى المطاعم بالولاية، وذلك من خلال الإتصال بالشرطة لنجدتها.

وتبين بعد القبض على سائق السيارة، أنه طالب خليجي الجنسية، أراد أن يوقفها لكي ” يرقّمها ” ، حيث اعترف بأن هذه هي الطريقة المتبعة في ” الخليج ” .