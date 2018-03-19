الإطاحة بخليجي ” يرقم ” فتاه أمريكية
استغاثت فتاة أمريكية، في ولاية أوريجون بأمريكا، من سيارة تلاحقها عند خروجها هي وصديقاتها من إحدى المطاعم بالولاية، وذلك من خلال الإتصال بالشرطة لنجدتها.
وتبين بعد القبض على سائق السيارة، أنه طالب خليجي الجنسية، أراد أن يوقفها لكي ” يرقّمها ” ، حيث اعترف بأن هذه هي الطريقة المتبعة في ” الخليج ” .
رااايق[ عدد التعليقات: 4171 ] نشر منذ 59 دقيقة
يحليلك بس *!!!!!!
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يحسب نفسه في سوق البسطات *!! ههههههههههههههههههه
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قال (يرقم) قال * لا وفي وين في أمريكا *!!! ههههههههههههههههههههههه
عبود[ عدد التعليقات: 1980 ] نشر منذ 57 دقيقة
مسكين وخبل في نفس الوقت هههههههههههههههههههه