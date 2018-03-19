هبوط اضطراري لطائرة تقل ” إيفانكا ” وزوجها

واشنطن(صدى):

تعرَّضت مروحية كانت تقل إيفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجها جاريد كوشنر، إلى عطل فني، يبعد دقائق من إقلاعها.

وذكرت قناة ” CNN ” الأمريكية، أن الزوجين استقلا طائرة تجارية أقلعت من العاصمة واشنطن إلى نيويورك، ولكنها تعرضت إلى خلل فني حيث توقف أحد محركي المروحية عن العمل.

واتخذ قائد الطائرة قراراً فورياً بالعودة إلى مطار العاصمة والهبوط هناك اضطراريً، وقد تم الهبوط بنجاح، دون إصابات.

وأوضحت القناة أن الحادث وقع قبل عدة أيام، مؤكدة أن المتحدث باسم الزوجين رفض الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن.