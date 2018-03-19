بالفيديو.. ” إسراء المرزوق ” تتخلى عن وظيفتها لتصوير حديثي الولادة

حمود العنزي(صدى):

تركت الفتاة الشابة، إسراء المرزوق، وظيفتها في إحدى أكبر الشركات بالمملكة، وذلك لكي تتمكن من ممارسة هوايتها في تصوير الأطفال حديثي الولادة.

وأوضحت إسراء المرزوق، أنها بعد أن عملت في إحدى الشركات الكبرى قررت ان تأخذ قرار جرئ وتتخلى عن وظيفتها في سبيل ممارسة شيء تحبه وتستطيع أن تبدع فيه، وهو تصوير حديثي الولادة.

وأشارت الفتاة الشابة إلى أنها اختارت تلك الهواية بشكلٍ خاص؛ لأن صور حديثي الولادة تترك ذكرى طيبة للأهل، وتزيد قيمتها كلما تقدّم العمر بالطفل.