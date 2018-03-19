4 خطوات لتقديم اقتراح أو شكوى إلكترونية لبلدي المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

كشفت إمارة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، عن طريقة تقديم شكوى أو اقتراح إلكترونيًا للمجلس البلدي في منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت أن تقديم الشكوى يتمثل في 4 خطوات، الأولى الدخول على الموقع الإلكتروني للمجالس البلديةهنا، تم اختيار المنطقة التابع لها من الصفحة الرئيسية.

وأضافت أن الخطوة الثالثة تتمثل في اختيار اقتراحات وشكاوى المواطنين أسفل الصفحة على اليسار ثم الضغط على تقديم اقتراح أو شكوى، ويتم كتابة المقترح أو الشكوى وتعبئة بيانات صاحب الشكوى أو المقترح ثم الضغط على إرسال.