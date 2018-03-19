تناول هذه الأطعمة يوميا يسبب لك تراكم الدهون ومرض السكري

متابعات(صدى):

تعاني معظم النساء من زيادة الوزن السريعة، لذلك هناك أطعمة عديدة يجب أن تتوقفي عن تناولها فورًا، وهذا إذا كنت ترغبين في خفض وزنك وحمايتك مبكرًا من الإصابة بمرض السكري.

خاصة إذا كان مرض عائلي وراثي، فإليك أبرز هذه الأطعمة التي يقدمها لك خبراء التغذية العلاجية والسمنة.

الخبز الأبيض .. فهو يساعد على رفع مستوى هرمون الأنسولين خصوصًا في منطقة البطن.

الأرز الأبيض .. غني بالسكريات التي تشجع الجسم على تخزين الشحوم والأفضل إستبداله الخبز الأسمر.

رقائق الكورن فليكس .. غنية بالسكر وفقيرة بالفيتامينات والمعادن.

رقائق البطاطا .. غنية بالسكريات والدهنيات التي تعوق إنقاص الوزن.

البيتزا.. غنية بالدهون والكربوهيدرات مما يجعلها تتسبب في إصابتك بدهون البطن وتراكم الشحوم.

الكوكيز.. غنية بالسكريات والدهون المشبعة التي تعوق إنقاص الوزن