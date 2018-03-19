بالفيديو.. طرق الغش التي يقوم بها عمال المطاعم

عادل الحربي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تظهر طرق الغش التي يقوم بها عمال المطاعم، حيث يتم نقل الخبز المنتهي أو الذي قاربت صلاحيته على الانتهاء لأكياس جديدة، مسجل عليها تواريخ حديثة.

وأشار متداولون هذا الفيديو، أن هذا التصرف يكثر عند قلة الإقبال، وفي شهر رمصان، كما ناشدوا المتابعين بضرورة تبليغ مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض ” 940 ” ، عند مشاهدة هذا التصرف.