بنك ” أبوظبي الأول ” يكذب التقارير القطرية: لا تلاعب بالريال

طلال الضوي(صدى):

رد بنك ” أبوظبي الأول ” على الاتهامات القطرية المتعلقة بإجراء البنك لمعاملات بقصد التلاعب في الريال القطري وانهياره.

وأكد البنك أن هذه التقارير غير صحيحة وعارية تمامًا من الصحة وتفاجأ بها، لافتًا إلى أنه يعتمد أعلى المعايير المهنية ويلتزم بالقوانين واللوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات من حيث الأصول، وقد نتج عن اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، وحصل على ترخيص سوق المال السعودي للاستثمار في ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.