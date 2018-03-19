مريضات انفصام الشخصية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

بكين(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أن معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء المصابات بانفصام الشخصية أعلى من مثيله لدى الإناث عموماً.

وقام باحثون من الصين بإجراء تحليل لخطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء المصابات بانفصام الشخصية مقارنة مع عموم السكان، والذي بلغ 760 امرأة.

وأظهرت الدراسة أن الفصام كان مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل ملحوظ بين النساء، وهذا يثير القلق فى الوسط الطبي.

وأوضح الباحثون أن العديد من الدراسات أكدت ضرورة تحسين الصحة النفسية لأن لها ارتباط وثيق بالأمراض خاصة الصداع النصفي وأمراض القلب وأخيراً السرطان.

وأضاف الباحثون أن النساء اللاتي تعاني من انفصام الشخصية تعاني من آلام ومشاكل نفسية عديدة فى حياتها، ما يؤدى إلى ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان.