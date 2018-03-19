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” فلكية جدة ” : هلال رجب سيبدو أكثر وضوحا اليوم

” فلكية جدة ” : هلال رجب سيبدو أكثر وضوحا اليوم
عادل الحربي(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه هلال شهر رجب 1439، سيرصد اليوم الإثنين، عند غروب الشمس، الموافق 19 مارس 2018، بسماء المملكة والوطن العربي، ويكون مشاهدًا بسهولة، مقارنة بالليلة الماضية.

كما أشارت الجمعية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن سيتم رصد كوكبي عطارد والزهرة، أسفل القمر، وهى فرصة مثالية

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 25 دقيقة

انتم تقولون الليله 3 يعني على كلامكم المفروض يكون واضح البارح وفي المغرب اعلنوا انه لم يثبت رؤية هلال شهر رجب الاّ اليلة الماضيه يعني غدا الثلاثاء 2 رجب 1439 هـ وليس 3 رجب 1439 هـ واخبر انه اذا كان الليله 2 من الشهر يكون الهلال واضح

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