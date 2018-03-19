” فلكية جدة ” : هلال رجب سيبدو أكثر وضوحا اليوم

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه هلال شهر رجب 1439، سيرصد اليوم الإثنين، عند غروب الشمس، الموافق 19 مارس 2018، بسماء المملكة والوطن العربي، ويكون مشاهدًا بسهولة، مقارنة بالليلة الماضية.

كما أشارت الجمعية، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن سيتم رصد كوكبي عطارد والزهرة، أسفل القمر، وهى فرصة مثالية