ضابط يجمع شمل مسن بوالدته بعد فراق 65 عاما

واشنطن(صدى):

تمكن ضابط شرطة أمريكي من مساعدة مسن يُدعى ” مايك مايلز ، 67 عاماً ” في العثور على والدته التي افترق عنها منذ 65 عاماً.

وتعود الواقعة ، عندما صادف الضابط ، المسن في الشارع وذهب إليه ليحذره من الابتعاد عن الطريق حتى لا يُحرر مخالفة له، وعقب أن تحدث معه تبين أنه لا يملك ضمان أجتماعي لعدم امتلاكه هوية، فساعده الضابط للوصول إلى والدته التي تركته منذ كان عمره عامان لأسرة أخرى تقوم بتربيته .

وعقب البحث والتحري تمكن الضابط من جمع شمل المسن بوالدته قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد الأم .