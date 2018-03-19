76 مبادرة تطوعية في ملتقى ” بهمتنا نصنع مبادرتنا “

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دشن مدير مكتب التعليم بغرب الرياض الأستاذ عبدالمجيد بن عبدالرحمن الهويمل ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور أبو عباة الملتقى الطلابي (بهمتنا نصنع مبادرتنا ) بثانوية زهير بن قيس ، بحضور قيادات مدرسية وجهات مهتمة بالتطوع والشراكة المجتمعية .

ويهدف الملتقى إلى بناء جيل واعي مبادر للتطوع مؤمن بأهمية الشراكة مع القطاعات الأهلية للنهوض بما يقدم من خدمات بحي لبن .

و بلغت المبادرات خلال اليوم الأول ٧٦ مبادرة وتطمع إدارة المدرسة بقيادة القائد التربوي الأستاذ مرزوق بن محمد الدوسري وفريق عمل الملتقى إلى الوصول مع نهاية الأسبوع إلى أكثر من ٢٠٠ مبادرة تطوعية .

هذا وقد أبدى الضيوف سعادتهم بما قدم من مبادرات وما وجدوه من عمل قدم بجهود طلاب المدرسة.

الجدير بالذكر أن المعرض يستمر لمدة أسبوع ويتخلله دورات وفعاليات متنوعة وزيارات من مدارس المكتب للملتقى للإطلاع على محتويات الملتقى.