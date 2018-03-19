إيفانكا ترامب تتألق بإطلالة أنيقة رمادية

واشنطن(صدى):

نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، صورا جديدة لها تجمعها بصديقتها

حيث ارتدت ” إيفانكا ” ، فستانًا رماديًا مطعم بالورود الزرقاء وهو من الأقمشة اللامعة، منفوش من تحت وقصير، مما أظهر رشاقتها.

وأكملت إطلالتها بحذاء عالي باللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها ووضعت مكياجًا هادئا.