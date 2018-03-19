إيفانكا ترامب تتألق بإطلالة أنيقة رمادية
نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام، صورا جديدة لها تجمعها بصديقتها
حيث ارتدت ” إيفانكا ” ، فستانًا رماديًا مطعم بالورود الزرقاء وهو من الأقمشة اللامعة، منفوش من تحت وقصير، مما أظهر رشاقتها.
وأكملت إطلالتها بحذاء عالي باللون الرمادي، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها ووضعت مكياجًا هادئا.
أبو عمر[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه عن أي رشاقة تتحدثون
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 1 ساعة
كراعين وعظام
مامن شحم ولحم
مامن فطحه
مامن مركب زين