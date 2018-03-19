بالصور.. إزالة 1550 موقع مخالف بالرياض.. واستبعاد 13 عامل بمحلات ” المساج “

عادل الحربي(صدى):

نفذت أمانة منطقة الرياض، ممثلة ببلدية العريجاء، اليوم الاثنين، حملة على محلات ” المساج ” بالمنطقة، حيث عثرت على عدد من المخالفات، التي تم إتخاذ العقوبات اللازمة حيالها.

وأشارت الأمانة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أنه قد تم إغلاق أحد المحلات المخالفة، فضلًا عن استبعاد ١٣ عاملًا مخالفًا.

كما واصلت أمانة الرياض، ممثلة في بلدية البطحاء، حملتها بإزالة التعديات على الطرق والساحات والممرات الداخلية بالأحياء، والمتمثلة في حجز المواقف بطريقة غير نظامية.

حيث ازالت الأمانة، (١٥٥٠) موقعًا مخالفًا، وذلك ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري بمدينة الرياض.

ومن ناحية أخرى، أوضحت الأمانة، أن حجم النفايات المبعثرة في طرقات وشوارع المدينة تزن أكثر من 263 طن يوميًا، وذلك وفق دراسة ميدانية أجرتها أمانة منطقة الرياض.