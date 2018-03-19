إنقاذ سيدة بعد احتجاز إصبعها بـ ” فرامة لحم ” في المدينة

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، من إنقاذ إحدى السيدات، حيث نجحت في استخراج إصبعها بعد احتجازه في ” فرامة لحم ” .

ومن جانبه، صرح العقيد خالد مبارك الجهني، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم الاثنين، من مستشفى الانصار بالمدينة المنورة، عن حالة احتجاز اصبع امرأة في فرامة لحم.

وأشار المتحدث، إلى أنه قد توجهت فرقة الإنقاذ الى موقع الحالة بالمستشفى، على الفور، حيث قامت بمباشرتها واخراج اصبع السيدة من الفرامة، مؤكدًا أنها بصحة جيدة الآن.