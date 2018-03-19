بشرى لموظفي البنود والعقود.. وأنباء عن صدور توجيهات عليا بمعالجة أوضاعهم

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن صدور توجيهات عليا بمعالجة أزمة موظفي البنود والعقود، الخاصة بتثبيتهم في وظائفهم بالإضافة إلى إنهاء أزمة المرتبات التي يعانون منها.

وتوقعت المصادر، اتخاذ إجراءات حاسمة خلال الفترة المقبلة لإنهاء هذه الأزمة، وذلك بالتزامن مع مطالبات موظفي البنود والعقود المستمرة لمجلس الوزراء باتخاذ حلول عاجلة لحل مشاكلهم.

ويحلم 70 ألف من موظفي البنود والمستخدمين بتثبيتهم في وظائف رسمية لضمان مستقبلهم، حيث إن الكثير منهم رواتبهم ضعيفة لا توازي مؤهلاتهم، وحقوقهم الوظيفية مهدورة ويعانون، خاصة المتزوجين، ومَن يعولون أسراً ” .