صحفية من طراز خاص تنال جائزة كتاب العام البريطانية

لندن(صدى):

فازت الصحفية البريطانية ريني إدولودج، بجائزة ” جالك ” كتاب العام البريطانية، ووصفت لجنة التحكيم مؤلفات الكاتبة بأنها لا تعد مرآة لبريطانيا المعاصرة فحسب، بل تحمل صيحات تحذير من المخاطر المحدقة بها.

حيث بدأت إدولودج، عملها الصحفي والأدبي كمدونة عام 2014، وتناولت قضايا الملونين، ومدى الصعوبات والعقبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

وبعد رواج مدونتها، أمضت نحو خمس سنوات في تأليف كتابها ” ليس فقط الجانب الصريح ولكن أيضا الجانب العنصري”، وتناولت خلاله مشكلات التفرقة العنصرية وعدم الارتياح العميق بسبب اختلاف العرق.

مع العلم أن جائزة “جالك” تُمنح لأفضل كتاب من تأليف كاتب بريطاني أو كاتب مقيم في بريطانيا من الأقليات العرقية الأفريقية أو الآسيوية، وتأسست عام 2016 من قبل الروائيين سوني سينجه، ونيكيش شوكلا، بدعم من نادي المؤلفين في بريطانيا.