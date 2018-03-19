أمانة الأحساء تغلق 34 محلا مخالفا للاشتراطات الصحية والمهنية

نايف السالم(صدى):

أغلقت أمانة محافظة الأحساء ممثلة ببلدية مدينة العمران، 34 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، فيما أنذرت 152 محلاً، إلى جانب مصادرة الآلاف من الكيلو غرامات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح رئيس بلدية العمران المهندس أحمد الملحم، أن الحملات الميدانية التي تم تنفيذها مؤخراً، تم فيها ضبط ومصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وأكد استمرارية تنفيذ برنامج التقييم الشامل لمنافذ ومنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية في مدينة العمران, والبلدات التابعة لها ضمن خطط مجدولة للمتابعة الدورية، تأكيداً على الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح البلدية المتعلقة بممارسة هذه الأنشطة, إضافة إلى إزالة اللوحات الدعائية والملصقات الإعلانية العشوائية في المواقع العامة.