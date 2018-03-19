في جرأة غير متوقعة.. لص يسرق بنك ويهرب في سيارة أجرة

واشنطن(صدى):

تمكنت شرطة ولاية أنديانا الأمريكية، من القبض على شاب يبلغ من العمر 19 عاما استقل سيارة أجرة للهرب بعدما سرق بنكا.

حيث سرق الشاب الذي يدعى ” ديريك فاريا ” ، البنك ثم خرج منه في هدوء كأن شيئا لم يكن، موقفًا سيارة أجرة إلى وجهته، كما دفع أجرة السيارة من الأموال التي سرقها من البنك أيضًا.

وذكرت الشرطة، أن رجال الشرطة ألقوا القبض على المتهم، بعد أقل من ساعة من قيامه بسرقة أحد البنوك الذي يقع بمقاطعة إيفانسفيل.

كما طلب المتهم من موظفي البنك إعطائه المال ولكنه لم يقم بإشهار السلاح، وتم نقله إلى سجن المقاطعة حيث وجهت له تهم السرقة وحيازة المخدرات.