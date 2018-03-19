” الغذاء والدواء ” تعدل لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية

عادل الحربي(صدى):

عدلت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الإثنين، لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية، لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة الوطنية.

وأوضحت الهيئة أنه تم تعديل المواد ليصبح بالإمكان ترخيص المصانع المحلية كمنشآت، واستقلالية الفروع لترخيص كل منها على حدة، وإمكانية ترخيص المستودعات دعمًا للمنشآت المتوسطة والصغيرة.

وأضافت ” الغذاء والدواء ” أصبح بالإمكان استثناء بعض المنتجات منخفضة الخطورة من ضرورة الحصول على إذن للتسويق، دعمًا للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمصانع المحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديل يتيح منح إذن التسويق للمصانع المحلية حسب اشتراطات الهيئة الخاصة؛ دعمًا للصناعة الوطنية.