إزالة المشوهات البصرية من 47 لوحة إرشادية في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت أمانة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة بإزالة 47 ملصقا عشوائيا ولوحات قديمة من شوارع المحافظة، ضمن برنامج إزالة المشوهات البصرية التي تنفذها الأمانة .

كما قامت بصيانة وترميم أكثر من 250 لوحة إرشادية شملت التسمية والترقيم للشوارع والأحياء، وتم إزالة الملصقات والكتابات، وتغيير اللوحات التالفة واستبدال الأعمدة المتضررة إما بسبب الحوادث أو العبث، كما شمل البرنامج فحص واختبار اللوحات الأخرى والتأكد من صلاحيتها.

وأوضحت أمانة الطائف أن برنامج الصيانة والترميم شمل جميع اللوحات الإرشادية ولوحات أسماء الشوارع والأحياء، علاوة على ولوحات على الطرق والشوارع الرئيسية ومداخل الطائف ومخارجها.

وبينت الأمانة أنها ستستكمل مراحل البرنامج حتى الانتهاء من صيانة جميع اللوحات الإرشادية بأنحاء المحافظة، موضحة أنه تم رفع تقرير بالأعمال المنجزة لأمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل والذي وجه بضرورة استمرار أعمال تحسين وتجميل الشوارع والأحياء بالمدينة، ومعالجة المشوهات، وجميع أشكال العبث.