” الأرصاد ” تحذر من توقعات خبراء الطقس: غير مبنية على أساس علمي

علي القحطاني(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، من تداول معلومات فنية عن أحوال الطقس والملاحة الجوية من قبل أشخاص غير مختصين وغير مبنية على أي أساس علمي وتفتقر إلى أبسط المفاهيم العلمية.

وأكدت الهيئة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن طرح هذه المعلومات من غير الجهات المختصة يعد تجاوزًا صريحًا وعملًا غير مقبول، لافته إلى أنها لاحظت تداول وانتشار مثل هذه المعلومات بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

كما أضافت أن هذه المعلومات تنعكس سلبًا على المجتمع والجهات المعنية بالملاحة الجوية، وتسبب مغالطات وتشويش على المواطنين، كما تؤثر على اقتصاديات الطيران دون مرجعية علمية.

وأوضحت الهيئة أنه يجب تحمل المسؤولية من الجميع تجاه المجتمع بعيدًا عن التكسب الإعلامي الذي لا يخدم الصالح العام، مهيبه بالجميع بعدم تداول هذه المعلومات واستقصاء المعلومات من الهيئة فقط، حيث ستتخذ كامل الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة حيالها.