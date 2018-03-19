بالفيديو.. مواطن يرصد سيارة نقل مخالفة بـ ” المدينة ” .. ويناشد المرور

نايف السالم(صدى):

رصد أحد المواطنين، اليوم الاثنين، سيارة نقل مخالفة بطريق ” نايف بن عبد العزيز ” ، بجوار ” المستشفى السعودي الألماني ” في منطقة المدينة المنورة.

حيث قام المواطن، بتصوير مقطعًا فيديو، من سيارته، يتضمن لقطات لسيارة نقل تحمل كمية من الحجارة الثقيلة، في حين ظهرت السيارة بدون بابها الخلفي، الأمر الذي يعرض حمولتها للتساقط على ما حولها من سيارات، مما قد ينتج عنه مخاطر كارثية.

وعلى الفور، تقدم المواطن بشكوى للمرور، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث قام برفع الفيديو عليها، متمنيًا إتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبل الجهات المختصة.