بالوتيلي: سواريز أفضل من ميسي ورونالدو

طلال الغامدي(صدى):

أوضح اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي؛ أنه لا يرى نجم برشلونة ليونيل ميسي، ولاعب الريال كريستيانو رونالد الأفضل في عالم كرة القدم.

وكشف ” بالوتيلي ” أنه يرى لاعب برشلونة لويس سواريز يستحق أن يأتي في قائمة الأفضل قبل ميسي ورونالدو.

وعلى جانب أخر أشار إلى أن كرة القدم لا تصنع فريق، بينما هناك لاعبين يتألقون دائمًا اينما كانو مثل إديسون كافاني نجم سان جيرمان.