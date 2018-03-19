هالة الحمراني توجه رسالة لـ ” الشرطة الدينية “

عادل الحربي(صدى):

شجعت هالة الحمراني، أول مدربة فنون قتالية بالمملكة، ومدربة بصالة ألعاب رياضية، بمدينة جدة، المرأة السعودية على ممارسة الرياضة؛ وذلك على الرغم من الخطر المحدق بتلك الممارسات، خاصة من الشرطة الدينية، على حد ذكرها.

وفي هذا السياق، تقول ” هالة ” ، البالغة من العمر 41 عام، أنها تعمل على تمكين جيل النساء من الرياضة؛ لكسب الثقة في النفس؛ مشيرة إلى أن هناك ما يقرب من 150 امرأة سعوديات، ومن جنسيات عربية، يحضرن لصالتها وتنشأ بينهم صداقة حميمة.

ويجدر الإشارة إلى أن حكومة المملكة، تسعى في خطة الإصلاح 2030؛ لإطلاق الرياضة النسائية، على الرغم من خطر ازدراء المحافظين.