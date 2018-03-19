حساب المواطن يوضح حالات التسجيل للأعزب أكبر من 18 عاما
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عامًا في البرنامج، سواء كان أكبر من 24 عامًا أو أصغر.
وقال ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه إذا كان الفرد الأعزب أكبر من 24 عامًا فهو أمام خيارين: التسجيل بحساب مستقل دون أن يطلب منه إثبات استقلاليته، أو التسجيل مع رب الأسرة ” تابع ” .
وأشار الحساب إلى إنه إذا كان الفرد الأعزب أصغر من 24 عامًا؛ ففي حالة سكنه مع الأسرة لا يحق له التسجيل في حساب مستقل ويضاف ” تابع ” مع رب الأسرة، أما إذا كان يسكن في مكان مستقل، فيسجل بحساب مستقل مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات إستقلالية مسكنه.
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