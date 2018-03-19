حساب المواطن يوضح حالات التسجيل للأعزب أكبر من 18 عاما

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، حالات التسجيل للفرد الأعزب أكبر من 18 عامًا في البرنامج، سواء كان أكبر من 24 عامًا أو أصغر.

وقال ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه إذا كان الفرد الأعزب أكبر من 24 عامًا فهو أمام خيارين: التسجيل بحساب مستقل دون أن يطلب منه إثبات استقلاليته، أو التسجيل مع رب الأسرة ” تابع ” .

وأشار الحساب إلى إنه إذا كان الفرد الأعزب أصغر من 24 عامًا؛ ففي حالة سكنه مع الأسرة لا يحق له التسجيل في حساب مستقل ويضاف ” تابع ” مع رب الأسرة، أما إذا كان يسكن في مكان مستقل، فيسجل بحساب مستقل مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات إستقلالية مسكنه.