الداخلية تنظم محاضرة بعنوان ” الأمن السيبراني ” بنادي قوى الأمن.. غدا

سعيد العجل(صدى):

صرح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، العقيد فواز بن جميل الميمان، بأن الإدارة ستقيم محاضرة تحت عنوان ” الأمن السيبراني ” في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، وذلك بعد مغرب غد الثلاثاء.

وأوضح العقيد الميمان، أن المحاضرة يلقيها الدكتور عبدالرحمن بن فهد المطرب، أستاذ تقنية المعلومات بجامعة الملك سعود، مشيراً إلى أن المحاضرة، تأتي في إطار الأنشطة التي تحرص الإدارة على إقامتها لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها.

و أكد الميمان، أن كافة الأنشطة تتم بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزيرالداخلية، و بمتابعة من قبل وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود .