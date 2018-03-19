” التجارة ” تشهر بشركة مخالفة في صحيفة محلية

حمود العنزي(صدى):

نشرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، حكم مخالفة تجارية في صحيفة محلية لعدم التزام الشركة بخدمات ما بعد البيع، كعقوبة لمخالفتها.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن المخالفة ضد شركة توكيلات الجزيرة للسيارات المحدودة المتخصصة في بيع وصيانة السيارات، وتتمثل في تأخير في توفير قطع غيار مطلوبة لمدة تزيد عن 29 يومًا.

وأقرت الوزارة عقوبة على الشركة استنادًا لهذه المخالفة تتمثل في غرامة مالية ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المنشأة.