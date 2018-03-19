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بالفيديو.. مواطن يمارس التزلج على الرمال في الزلفي

بالفيديو.. مواطن يمارس التزلج على الرمال في الزلفي
عادل الحربي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يقوم بممارسة التزلج على الرمال في نفود الثويرات بالزلفي في منطقة الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو المواطن الذي أنهى موضة التزلج على الجليد، وهو يقوم بالتزلج على الرمال بسرعة مذهلة، مستخدمًا نفس أدوات رياضة التزلج على الجليد.


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