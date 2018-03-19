  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الخدمة المدنية: سيتم مطابقة بيانات الإعلان الصحي بفروع الوزارة

الخدمة المدنية: سيتم مطابقة بيانات الإعلان الصحي بفروع الوزارة

الخدمة المدنية: سيتم مطابقة بيانات الإعلان الصحي بفروع الوزارة
علي القحطاني(صدى):

أعلن حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، أنه سيتم إجراء مطابقة بيانات الإعلان الصحي، ، بكافة فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بحضور المختصين؛ وذلك تحقيقًا لرغبة الزملاء، في وزارة الصحة، في نقل المعرفة لإجراءات مطابقة البيانات.

وأضاف ” المنيف ” ، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ذلك سيتم بفرع وزارة الخدمة المدنية، بمنطقة الرياض، للرجال والنساء؛ وذلك من أجل الاطلاع والتدريب على إجراءات مطابقة البيانات.

وزارة الخدمة المدنية، حمد المنيف، مطابقة البيانات، الرياض، الإعلان الصحي


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *