الخدمة المدنية: سيتم مطابقة بيانات الإعلان الصحي بفروع الوزارة
أعلن حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، أنه سيتم إجراء مطابقة بيانات الإعلان الصحي، ، بكافة فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية، بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بحضور المختصين؛ وذلك تحقيقًا لرغبة الزملاء، في وزارة الصحة، في نقل المعرفة لإجراءات مطابقة البيانات.
وأضاف ” المنيف ” ، اليوم الإثنين، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ذلك سيتم بفرع وزارة الخدمة المدنية، بمنطقة الرياض، للرجال والنساء؛ وذلك من أجل الاطلاع والتدريب على إجراءات مطابقة البيانات.
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