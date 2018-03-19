رجل يتسبب في كسر ساق زوجته.. والسبب ” مزحة “

خالد الظفيري(صدى):

تسبب رجل في كسر ساق زوجته ” سورية ” الجنسية؛ وذلك بسب مزحة أقدم عليها الزوج، عندما أخرج من حقيبة كان يحملها ثعبانًا بلاستيكيًا.

وبالتطرق لتفاصيل القصة، قالت الزوجة أنه عندما جاء زوجها ودخل الشقة، أخرج ثعبانًا من ” شنطة ” ، كان يحملها فانتابها الفزع، لتهرب من الشقة، وتسقط بعد ذلك على السلم؛ لتصاب بكسر في القدم، حيث تم الاكتفاء بتسجيل إثبات حالة.

ويجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية، قد أبلغت أن امرأة سورية نُقلت إلى مستشفى ” مبارك الكبير ” ، وهى مُصابة في الساق، وأبلغت بأنها سقطت على السلم.

يُذكر أن الزوجة تنازلت في مخفر شرطة السالمية، بمحافظة حولي جنوب الكويت العاصمة، عن ملاحقة زوجها الذي تسبب في كسر قدمها، وذلك بعد أن أبدى الزوج اعتذارًا إلى الزوجة، مشيرًا إلى أنه كان يمزح معها.