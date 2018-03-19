القوات المسلحة تعلن فتح نظام القبول والتجنيد الآلي الموحد

عادل الحربي(صدى):

قام الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بتدشين الموقع الرسمي لنظام القبول والتجنيد الآلي الموحد للإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، في مكتبه.

حيث يمكْن للراغبين بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة، التقدم عبر الموقع، اعتبارًا من اليوم، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا .

ويتميز نظام القبول والتجنيد الآلي الموحد، بالشفافية في عرض جميع الوظائف المتاحة للتعيين عليها في القوات المسلحة لجميع المواطنين، والتسهيل عليهم في توحيد إعلانات التجنيد بجميع أفرع القوات المسلحة بإعلان واحد وبوابة موحدة ، فيما يمكن المتقدمين من طباعة استمارة التقديم والخطابات الموجهة للجهات الحكومية، وكذلك متابعة حالة طلب التقديم.

ومن جانبه، أكد العميد الطيار عماد بن عبد الله العيدان، مدير عام الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة، أن الخطوة الأولى للاختيار الأمثل، هي استقطاب الكوادر المميزة، وفق معايير وآليات منضبطة وإجراءات عادلة ودقيقة.

وأشار ” العيدان ” ، إلى أن عرض كافة الوظائف العسكرية المتاحة للتعيين عليها في القوات المسلحة لجميع المواطنين، عبر نظام قبول وتجنيد آلي موحد، يوفر المتطلبات للموارد البشرية لكافة أفرع القوات المسلحة، وذلك لضمان تنسيق الجهد وعدم ازدواجيته، والدقة في التنفيذ والسرعة في الإنجاز، فضلًا عن اعداد قاعدة بيانات متخصصة للموارد البشرية.