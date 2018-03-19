” الكلباني ” عن تحريم الأغاني: لا تعليق.. ومغردون: ” لماذا تدلس على العوام “

عادل الحربي(صدى):

أثار الشيخ عادل الكلباني، إمام وخطيب جامع الملك خالد بالرياض سابقًا، الجدل مرة أخرى بعدما أعاد نشر تضعيف الأحاديث النبوية المحرمة لسماع الأغاني.

ونشر ” الكلباني ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، الأحاديث التي تكشف عن تحريم سماع الأغاني، قائلاً : ” لا تعليق ” ، ما أدى إلى اشتعال نشطاء موقع ” تويتر ” الذي أكدوا على حرمة سماع الأغاني.

وقالت إحدى المغردات: ” طيب إنت تبغي العاصي مكسورة عينه ولا يتكلم عن الصح والخطأ مثلاً، أنا أقول جزاه الله خير اللي ينكر المنكر حتي ولو هو مو كامل أقلها ضميره حي وقلبه حي واعتذر علي الإطالة ” .

وأضاف آخر : ” وللأمانة أنا بسمع أغاني وربي يتوب عليه .. بس مو معناته أحللها ” .

وتساءل أحد المغردين : ” طيب لماذا لم توضح أن بطلان الحديث لا يعني بالضرورة إباحة محتواه ؟! لماذا تدلس على العوام يا شيخ يا حافظ القرآن ” .

وسبق أن أفتى ” الكلباني ” بأن الغناء مباح بكل حالاته سواء كان بالموسيقى أو بدونها.