ولي أمر طالب يعتدي بالحذاء على معلم أمام طلابه في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرض معلم في مدرسة أهلية بالطائف إلى الاعتداء من قبل ولي أمر طالب أمام طلابه في الفصل، في واقعة أثارت تذمر العديد من أولياء الأمور الذي شهدوا الواقعة خلال قدومهم لاستلام أبنائهم في نهاية اليوم الدراسي.

وعلق المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي على الواقعة أنه تم تشكيل لجنة من مكتب التعليم بشرق الطائف للتحقيق في حيثيات القضية.

وروى شهود عيان على الواقعة أن طالباً يدرس في الصف الخامس بإحدى المدارس الأهلية الابتدائية بالطائف، كان قد صدر منه سلوك عدائي تجاه أحد زملائه داخل المدرسة، وعليه حاول أحد المُعلمين فض ذلك الاشتباك، لكنه لم يستطع السيطرة عليهما؛ ما دعاه إلى ضرب ذلك الطالب.

وبعد ذلك قام الطالب بالاتصال على والده، وتحدث معه ابنه بما حدث ، وأن المعلم كان قد اعتدى عليه بضربه، حينها أفاده وكيل المدرسة بأن إدارة المدرسة ستتخذ بحق المعلم النظام ومعاقبته حسب اللائحة الداخلية للمدرسة، ليُفاجأ بتلفظ ولي الأمر عليه، ويأتي للمدرس ويعتدي على المعلم بالحذاء على مرأى من طلابه.