العواد عن حوار ” ولي العهد ” : لقاء ملهِم من قائد فذ

نايف السالم(صدى):

أشاد وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، اليوم الاثنين، بقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قناة CBS.

وأكد ” العواد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن اللقاء مُلهم من قائد فذّ، قائلًا ” لقاء سمو سيدي ولي العهد حفظه الله في قناة CBS لقاء مُلهِم من قائد فذّ، عزائمه العظيمة ونظرته الثاقبة هي مفتاح الخير والسلام والنماء للجميع “.

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