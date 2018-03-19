  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. العواد عن حوار ” ولي العهد ” : لقاء ملهِم من قائد فذ

العواد عن حوار ” ولي العهد ” : لقاء ملهِم من قائد فذ

العواد عن حوار ” ولي العهد ” : لقاء ملهِم من قائد فذ
نايف السالم(صدى):

أشاد وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد، اليوم الاثنين، بقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قناة CBS.

وأكد ” العواد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن اللقاء مُلهم من قائد فذّ، قائلًا ” لقاء سمو سيدي ولي العهد حفظه الله في قناة CBS لقاء مُلهِم من قائد فذّ، عزائمه العظيمة ونظرته الثاقبة هي مفتاح الخير والسلام والنماء للجميع “.

إقرأ أيضًا:

” جيلي عانى من الإسلام المتشدد ” ..ننشر تصريحات ولي العهد كاملة في لقاءه مع ” سي بي إس “

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *